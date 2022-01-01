Молодежная сборная России попала в скандал после отмены чемпионата мира U-20. Поскольку турнир был отменен в связи с участившимися случаями коронавируса в командах-участницах, российская сборная должна была вылететь рейсом из Канады в Европу.

Но по пути не обошлось без неприятной ситуации. Один из пассажиров рейса написал об этом в твиттере.

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«Вылет из Калгари во Франкфурт на два часа задерживается. Команда юниоров России, сидевшая в хвосте самолета, пыталась курить сигареты, отказывалась надевать маски и не слушала обслуживающий персонал. На борт самолета поднялась полиция. Нам всем пришлось выйти, пока их вместе с багажом не увезли», – сообщил он.

О том же написала финская журналистка Мари Леманн. По ее словам, оскандалились и хоккеисты из Чехии.

«Чешская и российская молодежные команды исключены из рейса. Их не пустят во Франкфурт. Причина – пьянство, курение, отказ от маски».

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