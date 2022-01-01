Федерация хоккея России отреагировала на сообщения о снятии российской молодежной сборной с рейса в Калгари и выступила с официальным заявлением.

«Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет Москву вечером 2 января.

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ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари –Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу. Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса – медицинские маски, которые были одеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании – надеты неправильно», – сказано в заявлении ФХР.

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