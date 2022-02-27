Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что Международная федерация хоккея на льду должна запретить сборной России участвовать в молодежном чемпионате мира в 2022 году. МЧМ-2022 в Канаде не доиграли из-за пандемии коронавируса и перенесли на лето.

«Если мы хотим отправить домой хоккеистов, то это должны быть не только они, в Канаде работает много людей других профессий. Очень рад, что сборная Польши по футболу высказалась и отказалась играть с ними. Думаю, международный хоккей должен сказать, что не позволит им играть на МЧМ. Раз игры будут проходить в Эдмонтоне, то мы, канадцы, должны занять такую позицию», – сказал Гретцки.

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Источник: Sportsnet.

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