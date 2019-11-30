Советник главы штаба национальной сборной России Игорь Ларионов и тренер вратарей олимпийской сборной Николай Хабибулин присоединились к тренерскому штабу молодежной национальной команды на финальном этапе подготовки к чемпионату мира.

«Назначение в молодежную сборную – очень интересный вызов для меня. Опытом, который я копил все эти годы, хочется поделиться с молодежью... В зону моей ответственности входит игра в атаке, контроль шайбы, выход из обороны в атаку при игре 5 на 5, а также игра в большинстве. Времени на подготовку у нас не так много, но я надеюсь, что ребята все усвоят очень быстро. Очень хочется помочь Валерию Брагину именно в этих компонентах», – цитирует Ларионова сайт Федерации хоккея России.

«Прежде всего, назначение для меня – это большая честь и огромная ответственность. Как и вообще работа в системе Федерации хоккея России. Благодарен за доверие и сделаю все возможное, чтобы принести пользу для общего дела. Задачи перед нашими сборными всегда предельно серьезные и четкие – победа в каждой игре и на любом турнире. Это очередной шанс показать, что наша система подготовки «Красная Машина» может и должна приносить позитивные результаты», – приводит источник слова Хабибулина.

Специалисты заменили в тренерском штабе Юрия Бабенко и Владимира Куликова.

МЧМ пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020-го.

Россия на предварительном этапе турнира сыграет в группе с Канадой, США, Чехией и Германией.

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