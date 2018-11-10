Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла

Сборная России в седьмой раз и во второй раз за три года завоевала Кубок Карьяла.

Команда Ильи Воробьева во втором матче обыграла Швецию (4:1), в то время как финны справились с чехами (3:0). После двух туров розыгрыша Кубка «Красная машина» занимает первую строчку и имеет шесть баллов. Преследователи Финляндия и Швеция набрали по три очка, у Чехии ноль баллов. Это значит, что сборная России вне зависимости от исхода последнего тура сохранит лидерство.

11 ноября в ничего не решающем матче Россия встретится с Чехией.

В параллельной игре Швеция схлестнется с Финляндией.

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