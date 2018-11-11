Россия вела в счете, но в итоге крупно проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Сборная России завершила победный Кубок Карьяла-2018 поражением от Чехии – 2:5. Команда Ильи Воробьева выиграла два стартовых матча и досрочно обеспечила себе победу на стартовом этапе Еврохоккейтура-2018/19, в то время как соперник обе встречи проиграл.

В первом периоде последней встречи Россия дважды выходила вперед благодаря шайбам Кирилла Капризова (3-я минута) и Алексея Василевского (17), но дубль Доминика Кубалика (22, 34) во второй 20-минутке перевернул ход встречи. В конце Кубалик забросил в пустые ворота и оформил хет-трик. По шайбе у чехов себе в актив записали Михал Ржепик (12) и Радован Павлик (59).

Следующий этап Еврохоккейтура Кубок Первого канала пройдет в Москве 13-16 декабря.

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