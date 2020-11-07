Молодежная фактически сборная России одержала вторую победу на стартовом этапе Еврохоккейтура-2020/21 в Финляндии. Вслед за хозяева Кубка Карьяла была бита сборная Швеции. Не столь ярко – только по буллитам – зато драматично.

55 минут игрового времени шайба не находила путь в сетку ни той, ни другой команды, а потом защитники перед воротами Ярослава Аскарова забыли Андреаса Вингерли, который развернулся и отпасовал на пустой угол Антону Ведину. Эта шайба должна была стать победной, но действующие юниоры даже во взрослой сборной против взрослого соперника проявили характер молодежки. На предпоследней минуте при снятом вратаре российские хоккеисты перехватили шайбу в чужой зоне, и 19-летний капитан Василий Подколзин отпасовал под убойный бросок 19-летнему Родиону Амирову.

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Овертайм снова не выявил победителя, а в послематчевой серии герои были те же: Амиров и Подколзин буллиты реализовали, а последний свой бросок исполнил не хуже праймового Павла Дацюка.

Поддержал партнеров 18-летний Аскаров, который отразил четыре буллита из пяти – 2:1 Б. А еще у него 29 сэйвов после 30 шведских бросков.

8 ноября Россия завершит этап матчем с Чехией. Эти ребята еще не выиграли большого турнира с молодежной сборной, но уже могут это сделать в составе главной команды.

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