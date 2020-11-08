Сборная России по хоккею уверенно взяла Кубок Карьяла, выиграв поочередно у Финляндии, Швеции и Чехии. Помучиться пришлось только со шведами – победа досталась по буллитам. Но главное – то, что на финский этап Еврохоккейтура отправилась молодежка. Это решение вызвало недоумевание и даже смех у соперников, но ребята Игоря Ларионова дерзко и красиво заткнули критиков.

«Мы были удивлены, когда узнали об этом, как и остальные участники турнира, – заявил тренер сборной Филнядии Юкка Ялонен перед стартовым матчем с Россией. – Честно говоря, играть против команды U-20 совсем не привлекает. Мы покажем России, что это не сработает».

Кубок Карьяла Молодежная сборная России выиграла все три матча на взрослом Кубке Карьяла ЧЕРЕЗ 38 МИНУТ

После унизительного поражения со счетом 2:6 Ялонен замолчал, но журналист шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм согласился с его посылом.

Юкка Ялонен Фото: Getty Images

«Это должен быть взрослый турнир и ничего больше. У юниоров есть собственные соревнования. С другой стороны, трудно не очароваться русской молодежкой, которая доказала, что не зря приехала турнир. Кроме того, это необычный сезон – русские подчеркнули, что в это странное и временное решение внесла вклад пандемия коронавируса», – написал Веннерхольм.

Шведам повезло больше – они добились ничейного счета в основное время, причем Россия лишь на предпоследней минуте перевела встречу в овертайм.

«Все шоу досталось им – русским юниорам, которые показали мировой класс. Взять хотя бы их вратаря Ярослава Аскарова, которого выбрал «Нэшвилл», – продолжает журналист. – Когда матч со Швецией перешел в буллиты, я заранее почувствовал себя плохо, и предчувствие было верным. Аскаров взял четыре буллита из пяти и обеспечил русским победу».

Expressen тоже впечатлился игрой молодых хоккеистов. «Молодые и голодные до побед игроки сразу удивили. Они создавали опасные ситуации, и шведы с трудом могли угнаться за ними. Ярослав Аскаров с каждым матчем выглядит все увереннее в воротах. Нападение, которое так ярко проявило себя в первом матче, в этот раз действовало не настолько опасно, но в конце встречи они все же перевели матч в овертайм. В серии буллитов Россия продемонстрировала свое мастерство, а Швеция потерпела второе поражение».

В интервью SVT, главному шведскому телеканалу, тренер «Тре Крунур» Юхан Гарпенлёв заявил, что не стал недооценивать российскую молодежку после финского разгрома.

Родион Амиров Фото: Getty Images

«Никакой недооценки нет. Мы видели, как они сыграли с Финляндией, знали, что это опытная команда, и были готовы. Считаю, что мы были лучше, но важно забрасывать шайбы, а у нас не получилось», – резюмировал коуч.

Сборная России оформила победу, выиграв со счетом 3:0 у чехов.

Следующий этап Евротура состоится 17-20 декабря в России.

Кубок Карьяла Россия победила Швецию, юниоры проявили знаменитый характер молодежки ДЕНЬ НАЗАД