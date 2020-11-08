Сборная России по хоккею уверенно взяла Кубок Карьяла, выиграв поочередно у Финляндии, Швеции и Чехии. Помучиться пришлось только со шведами – победа досталась по буллитам. Но главное – то, что на финский этап Еврохоккейтура отправилась молодежка. Это решение вызвало недоумевание и даже смех у соперников, но ребята Игоря Ларионова дерзко и красиво заткнули критиков.
«Мы были удивлены, когда узнали об этом, как и остальные участники турнира, – заявил тренер сборной Филнядии Юкка Ялонен перед стартовым матчем с Россией. – Честно говоря, играть против команды U-20 совсем не привлекает. Мы покажем России, что это не сработает».
После унизительного поражения со счетом 2:6 Ялонен замолчал, но журналист шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм согласился с его посылом.
Юкка Ялонен
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«Это должен быть взрослый турнир и ничего больше. У юниоров есть собственные соревнования. С другой стороны, трудно не очароваться русской молодежкой, которая доказала, что не зря приехала турнир. Кроме того, это необычный сезон – русские подчеркнули, что в это странное и временное решение внесла вклад пандемия коронавируса», – написал Веннерхольм.
Шведам повезло больше – они добились ничейного счета в основное время, причем Россия лишь на предпоследней минуте перевела встречу в овертайм.
«Все шоу досталось им – русским юниорам, которые показали мировой класс. Взять хотя бы их вратаря Ярослава Аскарова, которого выбрал «Нэшвилл», – продолжает журналист. – Когда матч со Швецией перешел в буллиты, я заранее почувствовал себя плохо, и предчувствие было верным. Аскаров взял четыре буллита из пяти и обеспечил русским победу».
Expressen тоже впечатлился игрой молодых хоккеистов. «Молодые и голодные до побед игроки сразу удивили. Они создавали опасные ситуации, и шведы с трудом могли угнаться за ними. Ярослав Аскаров с каждым матчем выглядит все увереннее в воротах. Нападение, которое так ярко проявило себя в первом матче, в этот раз действовало не настолько опасно, но в конце встречи они все же перевели матч в овертайм. В серии буллитов Россия продемонстрировала свое мастерство, а Швеция потерпела второе поражение».
В интервью SVT, главному шведскому телеканалу, тренер «Тре Крунур» Юхан Гарпенлёв заявил, что не стал недооценивать российскую молодежку после финского разгрома.
Родион Амиров
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«Никакой недооценки нет. Мы видели, как они сыграли с Финляндией, знали, что это опытная команда, и были готовы. Считаю, что мы были лучше, но важно забрасывать шайбы, а у нас не получилось», – резюмировал коуч.
- Сборная России оформила победу, выиграв со счетом 3:0 у чехов.
- Следующий этап Евротура состоится 17-20 декабря в России.