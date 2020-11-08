Сборная России с молодежным составом выиграла все матчи на стартовом этапе Еврохоккейтура-2020/21. В заключительной игре была разгромлена сборная Чехии – 3:0.

В составе российской команды отличились Родион Амиров (19-я минута), Егор Афанасьев (21) и Егор Чинахов (29). Амиров забросил по шайбе в каждой из трех игр турнира, а капитан команды Василий Подколзин в каждом матче отдавал голевые передачи (0+4).

Еще одним героем уикенда стал 18-летний голкипер Ярослав Аскаров. Против шведов он отразил 29 бросков из 30 и справился с 4 буллитами из 5, а на следующий день снова сделал 29 сэйвов, но этого уже хватило для сухаря.