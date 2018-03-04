Ак Барс
    -
    17:00
    04.03.18
    Амур
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Ак Барс - Амур
      КХЛ - 4 марта 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Ак Барс – Амур на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ак Барс – Амур? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Ак Барс и Амур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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