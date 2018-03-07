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Северсталь - СКА

КХЛ - 7 марта 2018

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Северсталь – СКА на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 7 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Северсталь – СКА? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Северсталь и СКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

