Авангард
    -
    16:00
    07.03.18
    Салават Юлаев
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
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      Авангард - Салават Юлаев
      КХЛ - 7 марта 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Авангард – Салават Юлаев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 7 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Авангард – Салават Юлаев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Авангард и Салават Юлаев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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