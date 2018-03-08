Амур
    -
    10:00
    08.03.18
    Ак Барс
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Амур - Ак Барс
      КХЛ - 8 марта 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Амур – Ак Барс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 10:00 8 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Амур – Ак Барс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Амур и Ак Барс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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