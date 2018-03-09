Трактор
    -
    22:00
    09.03.18
    Нефтехимик
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Трактор - Нефтехимик
      КХЛ - 9 марта 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Трактор – Нефтехимик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 9 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Трактор – Нефтехимик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Трактор и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0