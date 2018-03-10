Автомобилист
    -
    15:00
    10.03.18
    Металлург Мг
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Автомобилист - Металлург Магнитогорск
      КХЛ - 10 марта 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Автомобилист – Металлург Мг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Автомобилист – Металлург Мг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Автомобилист и Металлург Мг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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