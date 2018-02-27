Ак Барс
    -
    19:00
    27.02.18
    Торпедо НН
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      Ак Барс - Торпедо НН
      КХЛ - 27 февраля 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Ак Барс – Торпедо НН на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 27 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ак Барс – Торпедо НН? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Ак Барс и Торпедо НН, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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