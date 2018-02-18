Комментатор NBC – о Вячеславе Войнове, который избил жену: «Ему просто не повезло»

Комментатор NBC во время одного из эфиров с ОИ в Пхёнчхане нестандартно высказался о поступке российского хоккеиста Вячеслава Войнова, который в 2014 году был депортирован из США после того, как избил жену Марту.

«Войнов – отличный игрок. Ему просто не повезло, когда он избил жену и был депортирован из страны. Самая пострадавшая сторона в этой истории – это «Лос-Анджелес», который потерял классного игрока», – сказал комментатор.

В 2014 году Войнов поссорился с женой на одной из командных вечеринок «Лос-Анджелес Кингз», а по приезду домой несколько раз ее ударил и бросил в нее телевизор, висевший на стене.

Сейчас Войнов выступает за питерский СКА.

«Лос-Анджелес» идет на десятом месте в Западной конференции.

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