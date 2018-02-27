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Олимпийский чемпион Вадим Шипачев переведен во вторую команду СКА

Олимпийский чемпион Шипачев переведен во вторую команду СКА
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Мужчина за один сезон поиграл в самых разных лигах.

Петербуржский СКА перевел форварда Вадима Шипачева в фарм-клуб «СКА-Нева», который выступает в ВХЛ. Об этом сообщает
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По данным «Чемпионата», отправка Шипачева во вторую команду СКА – технический момент для соблюдения корректной процедуры заявки.

  • Шипачев в составе сборной России стал олимпийским чемпионом-2018.
  • За один сезон форвард побывал в командах НХЛ («Вегас Голден Найтс»), АХЛ («Чикаго Вулвс»), КХЛ (СКА), а в будущем, видимо, сыграет и в ВХЛ («СКА-Нева»).

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