ЦСКА против «Спартака», «Салават» против «Авангарда» и другие пары плей-офф Кубка Гагарина

1 марта 13 матчами завершился регулярный чемпионат КХЛ-2017/18.

Последнюю путевку от Востока заочно разыгрывали «Сибирь» и «Авангард». У новосибирской команды было преимущество, но она дома проиграла «Трактору» (1:4), а «Авангард» на выезде победил «Барыс» (4:3) и опередил соперника на 1 очко.

На Западе за место в плей-офф схлестнулись «Спартак» и «Динамо». Красно-белых устроила бы ничья в основное время, но они не стали рассчитывать на малое и победили – 4:3.

Московское «Динамо» впервые в истории осталось вне плей-офф. Бело-голубые брали Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах.

Запад

СКА (1-й посев) – «Северсталь» (8)

ЦСКА (2) – «Спартак» (7)

«Йокерит» (3) – «Сочи» (6)

«Локомотив» (4) – «Торпедо» (5)

Восток

«Ак Барс» (1) – «Амур» (8)

«Салават Юлаев» (2) – «Авангард» (7)

«Трактор» (3) – «Нефтехимик» (6)

«Автомобилист» (4) – «Металлург» Магнитогорск (5)

«Спартак» сыграет в плей-офф Кубка Гагарина впервые с 2011 года, «Амур – впервые с 2012-го, «Северсталь» – с 2013-го.

Первые матчи плей-офф состоятся 3-4 марта.

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(фото: официальный сайт «Динамо»)