Eurosport
«Нефтехимик» и «Трактор» устроили ледовое побоище на рекорд КХЛ
Андрей Назаров не отступает от своего неповторимого стиля.
В четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина между «Нефтехимиком» и «Трактором» был установлен рекорд плей-офф КХЛ по штрафному времени.
В конце матча произошла массовая драка, в результате которой хоккеисты «Нефтехимика» Камиль Фазылзянов, Булат Шафигуллин и Александр Брынцев получили штрафы до конца игры. Всего в сумме игроки «Нефтехимика» набрали 188 минут штрафа, «Трактора» – 61.
- «Трактор» победил в гостях (3:2) и всухую выиграл серию.
- Главным тренером «Нефетехимика» является бывший тафгай Андрей Назаров.
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