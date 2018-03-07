«Нефтехимик» и «Трактор» устроили ледовое побоище на рекорд КХЛ

В четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина между «Нефтехимиком» и «Трактором» был установлен рекорд плей-офф КХЛ по штрафному времени.

В конце матча произошла массовая драка, в результате которой хоккеисты «Нефтехимика» Камиль Фазылзянов, Булат Шафигуллин и Александр Брынцев получили штрафы до конца игры. Всего в сумме игроки «Нефтехимика» набрали 188 минут штрафа, «Трактора» – 61.

«Трактор» победил в гостях (3:2) и всухую выиграл серию.

Главным тренером «Нефетехимика» является бывший тафгай Андрей Назаров.

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