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«Нефтехимик» и «Трактор» устроили ледовое побоище на рекорд КХЛ

«Нефтехимик» и «Трактор» устроили ледовое побоище на рекорд КХЛ
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Андрей Назаров не отступает от своего неповторимого стиля.

В четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина между «Нефтехимиком» и «Трактором» был установлен рекорд плей-офф КХЛ по штрафному времени.

В конце матча произошла массовая драка, в результате которой хоккеисты «Нефтехимика» Камиль Фазылзянов, Булат Шафигуллин и Александр Брынцев получили штрафы до конца игры. Всего в сумме игроки «Нефтехимика» набрали 188 минут штрафа, «Трактора» – 61.

  • «Трактор» победил в гостях (3:2) и всухую выиграл серию.
  • Главным тренером «Нефетехимика» является бывший тафгай Андрей Назаров.

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