КХЛ не признала ошибку в игре «Северсталь» – СКА, обвинив Череповец в несовершенности оборудования

Департамент судейства КХЛ объяснил решение арбитра засчитать победную шайбу СКА в матче против «Северстали» (3:2), заброшенную из положения вне игры.

«Во время просмотра эпизода по запросу тренера судьи пользовались записью, предоставленной в комнату для видеопросмотров техническими службами череповецкой арены. Данная запись не позволяет четко определить, покинула ли шайба зону атаки.

В связи с этим после видеопросмотра было оставлено в силе первоначальное решение, принятое судьями на льду», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте КХЛ.

Матч между командами проходил в рамках четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Клуб из Санкт-Петербурга ведет в серии со счетом 3:0.

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