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«Чемпионат»: глава профсоюза КХЛ избил судью на матче ветеранов. Пострадавший в больнице

«Чемпионат»: глава профсоюза КХЛ избил судью на матче ветеранов. Пострадавший в больнице
Eurosport

1 час назад

Жуть.

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко послал в нокаут главного арбитра матча Кубка вызова среди ветеранов Владислава Киселева.

Арбитр на скорой был доставлен в больницу. Претензий по судейству у других игроков не было.

Перед инцидентом Коваленко был удален на две минуты за удар клюшкой. Когда штрафное время закончилось, 47-летний ветеран атаковал Киселева, за что получил матч-штраф, передает «Чемпионат». Коваленко за инцидент не извинился.

Андрей Коваленко
  • Кубок вызова среди ветеранов прошел 9 марта в Одинцово.
  • Коваленко – олимпийский чемпион Альбервиля-1992, серебряный призер Нагано-1998.
  • У Коваленко 620 матчей и 379 (173+206) очков в НХЛ.

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