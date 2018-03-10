Ненужные новоделы и базовые клубы. Как КХЛ летит в пропасть

Плей-офф КХЛ – это не только противостояния лучших клубов чемпионата, но и слухи о том, кто покинет турнир летом. Главные претенденты на вылет – братиславский «Слован» и рижское «Динамо». Позиции клубов не из России слабеют с каждым годом. Стратегия развития чемпионата ведет его обратно во времена Суперлиги.

Идея добавить к русским командам иностранные изначально неплохая. В хоккее международные клубные турниры развиты слабо, а тут возможность побороться с чехами, словаками и финнами появилась не только у чемпионов и финалистов, а вообще у всех. Отличный шанс шагнуть вперед получили команды из стран со слабыми внутренними первенствами – минское «Динамо», «Барыс», «Медвешчак», «Донбасс». Специально для КХЛ возродилось «Динамо» Рига. За все время существования лиги в ней приняли участие 10 иностранных команд. Но реализация задумки обрушилась катастрофой.

Создание новоделов

Создавать клуб с нуля всегда сложнее, чем адаптировать существующий. Наиграть состав – полбеды. Нужно еще привлечь болельщиков. Команды обретают популярность годами, тысячи преданных фанатов за один сезон не появляются. В маленьких городах вроде словацкого Попрада им просто неоткуда взяться, а в крупных – например, Праге, хоккейный рынок уже занят.

Поэтому «Лев» просуществовал в двух обличиях всего четыре года. Найти спонсоров не помогли даже новенькие арены и выход в финал Кубка Гагарина. Болельщики «Спарты» и «Славии» не променяли родные команды, а жителям 55-тысячного Попрада достаточно местной Экстралиги.

Та же самая участь будет ждать шведский новодел «Краунс», если клуб все-таки вступит в КХЛ. Едва ли эта команда сразу заберет аудиторию у «Юргордена» и «Мальмё». Кроме того, Федерация хоккея Швеции не разрешила «коронам» представлять страну в российской лиге. Есть возможность взять флаг Люксембурга или Эстонии и выступать в Таллине, но это только добавит проекту комичности и ускорит его провал.

Слабый менеджмент в стратегическом проекте

В Чехии, Словакии и Швеции хоккей, по крайней мере, популярен. Но для Китая он в новинку: «Куньлунь Ред Стар» был создан для освоения китайского рынка перед Пекином-2022. Начало было неплохим: в столице КНР матч с «Адмиралом» собрал почти 8 тысяч человек. Временную передислокацию в Шанхай с 600 зрителями затмил выход в плей-офф, где команда даже вырвала один матч у «Магнитки».

Но потом из-за проблем с дворцом «Куньлунь» снова переехал в Шанхай, потеряв заработанную за предыдущий сезон пекинскую аудиторию. Средняя посещаемость 2300 человек стала худшей в лиге, а после девяти поражений подряд в ноябре Майк Кинэн покинул пост главного тренера. «Ред Стар» вяло доиграли сезон, и пока непонятно, за счет чего будут набирать популярность. Постоянная смена прописки, конфликты тренеров с руководством, размещение молодежной команды в Риге – все это ведет китайский проект в тупик. КХЛ будет до последнего держаться за детище, но такими темпами дольше пары сезонов ему не протянуть.

Хотя в целом китайский зритель готов идти на хоккей: выставочный матч «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера» собрал 13 тысяч человек.

Ванкувер – Лос-Анджелес в КитаеGetty Images

Отсутствие доморощенных игроков

В Китае и Хорватии практически нет хоккеистов, соответствующих уровню КХЛ. Поэтому в погоне за результатом «Куньлунь» и «Медвешчак» наняли армию легионеров. Часть из них – например, Брэндон Йип, Зак Юйэнь, Натан Перкович и Марк Деканич, с азиатскими и балканскими корнями, но таких все равно меньшинство. И ладно бы они еще побеждали, но потолок этих команд – борьба за плей-офф.

Хорватам надоело платить большие деньги североамериканцам, шведам и финнам за не самые зрелищные выступления. В их случае пополнить интернационал доморощенными игроками и сохранить конкурентоспособность в КХЛ невозможно. А в чемпионате Австрии, куда ушел «Медвешчак», самое то. Аналогичный сценарий вполне вероятен и для китайского клуба, у которого лишь шесть игроков имеют местное гражданство. Растить сборную для домашней Олимпиады лучше не разгромами в России, а равной борьбой в Азиатской хоккейной лиге.

«Куньлунь»From Official Website

Такая же ситуация будет и в ташкентском «Бинокоре», который вступит в КХЛ сразу после ввода в эксплуатацию новой арены в 2019 или 2020 году. Много ли хороших игроков в Узбекистане? Пойдет ли зритель на команду, состоящую из русских, канадцев, чехов и скандинавов? А главное - интересны ли будут матчи «Бинокора» российским болельщикам?

Уничтожение конкуренции

Главный минус КХЛ в ее нынешнем виде – два базовых клуба сборной России. За это лигу не критикуют только две категории людей: болельщики СКА и ЦСКА и те, кто не смотрит хоккей вообще. Между двумя армейскими клубами и всеми остальными – пропасть. Финский «Йокерит» – одно из успешных пополнений чемпионата. В регулярке клуб из Хельсинки стал лучшим среди простых смертных и единственным не из России попал в плей-офф.

«Йокерит»Imago

Но «джокерам» скоро надоест выступать в турнире, где они не выиграют ни при каких условиях. По крайней мере, пока есть клубы, которые состоят сплошь из хоккеистов сборной России. Под них руководство лиги пишет регламент, создает календарь, забирает любых игроков. А если и это не помогает, то включаются судьи, которых, кстати, запрещено критиковать. Уровень большинства финских команд не сильно ниже, чем середняков КХЛ. Смысла тратить огромные средства на перелеты в Сибирь и Дальний Восток вместо автобусных переездов по Финляндии практически нет.

Календарь и многократные долгие перелеты

Жалобы на календарь – естественная вещь в любом виде спорта. Чем больше участников, тем сложнее всем угодить. Особенно когда между самым западным и самым восточным клубами 10 тысяч километров. Но единственной командой, чьи интересы учитываются при составлении расписания – это сборная России. Для нее можно начать сезон летом, чтобы сделать в регулярном первенстве перерыв длиной в месяц. Рижское «Динамо» и «Слован» вынуждены ждать все это время, чтобы сыграть два матча и только потом уйти в отпуск. Но по сути, для них все заканчивается еще в январе.

«Динамо» РигаFrom Official Website

Каждый лишний перелет из Европы в Азию и обратно бьет по бюджетам и так не избалованных деньгами команд. Им приходится экономить на игроках, что сказывается на результатах. Конечно, это не единственная причина кризиса – он складывается из второго, четвертого и пятого факторов плюс банальной нехватки средств и исполнителей высокого уровня. Но это однозначно важный аргумент в пользу перехода в европейский чемпионат.

В сезоне КХЛ-2017/18 участвовали шесть иностранных клубов, и эта цифра в ближайшем будущем не станет больше. В плей-офф из них пробился лишь один, другие два близки к исключению. Главный хоккеист Белоруссии неоднократно критиковал игру минского «Динамо». Текучка продолжится, пока руководство КХЛ не исправит ошибки. Или пока не кончатся желающие впустую потратить деньги.

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