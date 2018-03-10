Председатель профсоюза КХЛ об избиении судьи: «Сожалею, что не сдержался, но историю раздули»

Председатель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал сообщения об избиении им главного арбитра матча Кубка вызова среди ветеранов.

«Произошло так, что я в пылу эмоций не согласился с некоторыми судейскими решениями. Произошел небольшой конфликт, который перерос. Я не отрицаю, что рукой ударил судью. Но не как в интернете пишут, что я его избил клюшкой. Ударил один раз. И рефери до конца отсудил этот матч, в протоколе это все отмечено.

Считаю, что историю просто раздули. Там были сотрудники правопорядка, которых вызвали. Просмотрели, кому-то видео показали. Они сами подошли, говорят: «Мы не понимаем, что здесь произошло, потому что на видео видно, что ты не бил никого клюшкой». Ситуация выеденного яйца не стоит. Есть регламент, есть штрафы. За оскорбление судьи – 10 минут, за атаку судьи – до конца игры, дисквалификация. Почему в этот раз решили все раскрутить, я не понимаю», – передает слова Коваленко «Чемпионат».

Судья Владислав Кисилев был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга.

Коваленко – олимпийский чемпион Альбервиля-1992, серебряный призер Нагано-1998.

Фейсбук очень приятен и спортивен