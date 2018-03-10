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Председатель профсоюза КХЛ об избиении судьи: «Сожалею, что не сдержался, но историю раздули»

Председатель профсоюза КХЛ об избиении судьи: «Сожалею, что не сдержался, но историю раздули»
Eurosport

36 мин. назад

Очень мутная история.

Председатель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал сообщения об избиении им главного арбитра матча Кубка вызова среди ветеранов.

«Произошло так, что я в пылу эмоций не согласился с некоторыми судейскими решениями. Произошел небольшой конфликт, который перерос. Я не отрицаю, что рукой ударил судью. Но не как в интернете пишут, что я его избил клюшкой. Ударил один раз. И рефери до конца отсудил этот матч, в протоколе это все отмечено.

Считаю, что историю просто раздули. Там были сотрудники правопорядка, которых вызвали. Просмотрели, кому-то видео показали. Они сами подошли, говорят: «Мы не понимаем, что здесь произошло, потому что на видео видно, что ты не бил никого клюшкой». Ситуация выеденного яйца не стоит. Есть регламент, есть штрафы. За оскорбление судьи – 10 минут, за атаку судьи – до конца игры, дисквалификация. Почему в этот раз решили все раскрутить, я не понимаю», – передает слова Коваленко «Чемпионат».

  • Судья Владислав Кисилев был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга.
  • Коваленко – олимпийский чемпион Альбервиля-1992, серебряный призер Нагано-1998.

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