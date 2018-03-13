«Держитесь, Загитова и Медведева!» Ковальчук поставил дочь на коньки и пригрозил чемпионкам

Форвард СКА и сборной России Илья Ковальчук опубликовал милое фото в инстаграме с трехлетней дочерью Евой. Девочка впервые встала на коньки и вышла на лед.

Фото Ковальчук сопроводил предостерегающей подписью звездам фигурного катания.

«Первый выход на лед. Держитесь, Загитова и Медведева! Мы наступаем».

Россия завоевала два золота на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Алина Загитова взяла первое в одиночном фигурном катании, Ковальчук – второе, в составе хоккейной сборной.

Ковальчук – лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ-2017/18.

Фейсбук очень спортивен и приятен