«Держитесь, Загитова и Медведева!» Ковальчук поставил дочь на коньки и пригрозил чемпионкам
Новая звезда на подходе.
Форвард СКА и сборной России Илья Ковальчук опубликовал милое фото в инстаграме с трехлетней дочерью Евой. Девочка впервые встала на коньки и вышла на лед.
Фото Ковальчук сопроводил предостерегающей подписью звездам фигурного катания.
«Первый выход на лед. Держитесь, Загитова и Медведева! Мы наступаем».
- Россия завоевала два золота на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Алина Загитова взяла первое в одиночном фигурном катании, Ковальчук – второе, в составе хоккейной сборной.
- Ковальчук – лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ-2017/18.
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