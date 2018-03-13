Instagram

«Держитесь, Загитова и Медведева!» Ковальчук поставил дочь на коньки и пригрозил чемпионкам

«Держитесь, Загитова и Медведева!» Ковальчук поставил дочь на коньки и пригрозил чемпионкам
Eurosport

1 час назад

Новая звезда на подходе.

Форвард СКА и сборной России Илья Ковальчук опубликовал милое фото в инстаграме с трехлетней дочерью Евой. Девочка впервые встала на коньки и вышла на лед.

Фото Ковальчук сопроводил предостерегающей подписью звездам фигурного катания.

«Первый выход на лед. Держитесь, Загитова и Медведева! Мы наступаем».

  • Россия завоевала два золота на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Алина Загитова взяла первое в одиночном фигурном катании, Ковальчук – второе, в составе хоккейной сборной.
  • Ковальчук – лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ-2017/18.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана

01:23
Популярные видео
Очень большое и страшное падение в середине пелотона. Выглядит нереально страшно
2 432 просмотров15 ч
Watts n°5
 120 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться