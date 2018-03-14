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СКА сыграет с «Локомотивом» во втором круге Кубка Гагарина, «Ак Барс» – с «Металлургом»
Половина участников плей-офф уже в ауте.
Седьмым матчем серии «Салават Юлаев» – «Авангард» завершился первый раунд плей-офф Кубка Гагарина-2017/18.
Благодаря шайбе Максима Гончарова на 73-й минуте сильнее оказалась команда из Уфы – 3:2 ОТ.
Все остальные серии завершились досрочно. После победы «Салавата» стали известны все пары полуфиналов конференций.
Западная конференция
СКА (1-й номер посева) – «Локомотив» (4)
ЦСКА (2) – «Йокерит» (3)
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) – «Металлург» (5)
«Салават Юлаев» (2) – «Трактор» (3)
- Матчи второго раунда начнутся 16 марта.
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(фото: официальный сайтСКА)
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