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Илья Ковальчук: «Не прощу себе, если не вернусь в НХЛ»
Нападающий хочет в «Тройной золотой клуб».
Форвард СКА Илья Ковальчук рассказал о желании вернуться в НХЛ.
«У меня есть желание благодаря Павлу Дацюку, который вступил в «Тройной золотой клуб»: выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Последнего у меня пока нет.
Если не попробую хотя бы закрепиться в НХЛ, поиграть там еще несколько лет, я себе этого не прощу. В первую очередь у меня сейчас мысли о Кубке Гагарина, но летом я буду рассматривать предложения с той стороны тоже», – цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».
- Статистика Ковальчука в КХЛ-2017/18 – 53 игры, 31 шайба, 32 ассиста.
- В феврале Ковальчук вместе с другими российскими хоккеистами победил на Олимпиаде в Пхёнчхане.
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