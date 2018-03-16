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Илья Ковальчук: «Не прощу себе, если не вернусь в НХЛ»

Ковальчук: «Не прощу себе, если не вернусь в НХЛ»
Eurosport

45 мин. назад

Нападающий хочет в «Тройной золотой клуб».

Форвард СКА Илья Ковальчук рассказал о желании вернуться в НХЛ.

«У меня есть желание благодаря Павлу Дацюку, который вступил в «Тройной золотой клуб»: выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Последнего у меня пока нет.

Если не попробую хотя бы закрепиться в НХЛ, поиграть там еще несколько лет, я себе этого не прощу. В первую очередь у меня сейчас мысли о Кубке Гагарина, но летом я буду рассматривать предложения с той стороны тоже», – цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

  • Статистика Ковальчука в КХЛ-2017/18 – 53 игры, 31 шайба, 32 ассиста.
  • В феврале Ковальчук вместе с другими российскими хоккеистами победил на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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