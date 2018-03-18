Форвард СКА Илья Ковальчук: «Все обязаны участвовать в выборах»

СКА в полном составе проголосовал на выборах президента РФ. Нападающий питерской команды Илья Ковальчук призвал всех последовать примеру армейцев.

«Мы выбираем наше будущее, которое зависит от каждого. Все обязаны принимать участие в выборах.

Очень легко сидеть на диване и ничего не делать, а надо подняться и прийти на участок, чтобы проголосовать и выразить свою позицию. Это очень важно», – цитирует Ковальчука «Чемпионат».

СКА играет с «Локомотивом» в полуфинале Западной конференции. После двух матч счет в серии равный – 1-1.

Фейсбук очень приятен и спортивен

(фото: официальный сайтСКА)