From Official Website

Форвард СКА Илья Ковальчук: «Все обязаны участвовать в выборах»

Ковальчук: «Все обязаны участвовать в выборах»
Eurosport

54 мин. назад

Олимпийский чемпион исполнил гражданский долг.

СКА в полном составе проголосовал на выборах президента РФ. Нападающий питерской команды Илья Ковальчук призвал всех последовать примеру армейцев.

«Мы выбираем наше будущее, которое зависит от каждого. Все обязаны принимать участие в выборах.

Очень легко сидеть на диване и ничего не делать, а надо подняться и прийти на участок, чтобы проголосовать и выразить свою позицию. Это очень важно», – цитирует Ковальчука «Чемпионат».

  • СКА играет с «Локомотивом» в полуфинале Западной конференции. После двух матч счет в серии равный – 1-1.

Фейсбук очень приятен и спортивен

(фото: официальный сайтСКА)

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Реал Солт-Лейк» бахнул фаворита благодаря пенальти в стиле кавказского борцухи

01:42
Популярные видео
Вратарь так мощно сбил соперника, что тот крутанул сальто
 144 просмотров2 ч
«Ванкувер» собрал полный комплект неудачника: удаление, пенальти, автогол и разгром
 187 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться