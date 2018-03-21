Ковальчук отметелил Мосалева и чуть не потерял штаны. Адская бойня СКА и «Локомотива» в Кубке Гагари

СКА победил «Локомотив» в четвертом матче серии. Игра была сделана во втором периоде, когда СКА забросил три шайбы. Счет 4:1 так и не изменился. Взбодрила игру крутая драка.

За четыре минуты до финальной сирены форвард «Локомотива» Денис Мосалев снес Александра Барабанова, в результате чего на льду вспыхнула массовая драка.

Хуже всех пришлось 18-летнему Николаю Коваленко, который по полной отхватил от опытного Вячеслава Войнова.

Илья Ковальчук сцепился с Мосалевым. Железнодорожник даже таскал соперника за штаны.

Страсти улеглись лишь на некоторое время. За 53 секунды до конца команды сцепились вновь. Защитник «Локомотива» Александр Елесин за все обиды команды отмстил Егору Рыкову.

СКА ведет в серии 3-1.

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