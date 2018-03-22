СКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал Западной конференции

Санкт-петербургский СКА победил ярославский «Локомотив» в пятом матче серии и вышел в финал Западной конференции.

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе армейцев шайбы забросили Илья Ковальчук (14-я минута), Вадим Шипачев (29) и Илья Каблуков (43). У «Локомотива» отличился Иван Лекомцев (22).

Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу СКА.

СКА стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина.

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