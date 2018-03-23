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ЦСКА с «Йокеритом» бахнули рекорд КХЛ. Победную шайбу половина зрителей увидели дома по телеку

ЦСКА с «Йокеритом» бахнули рекорд КХЛ. Победную шайбу половина зрителей увидела дома по телеку
Eurosport

59 мин. назад

Парни рубились очень долго.

В пятом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина-2018 ЦСКА и «Йокерит» установили новый рекорд по продолжительности матча в КХЛ.

Победную шайбу нападающий финского клуба забросил в пятом овертайме на 143-й минуте матча. Новый рекорд – 142 минуты и 9 секунд. Больше половины зрителей решающей шайбы на трибунах не дождались – матч закончился во втором часу ночи.

Предыдущий рекорд был установлен в Кубке Гагарина-2014. Тогда «Донбасс» и «Лев» закончили на отметке 126 минут и 14 секунд.

  • «Йокерит» сократил отставание от ЦСКА, счет в серии до четырех побед – 2-3.
  • Шестая игра пройдет в Хельсинки 24 марта.

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