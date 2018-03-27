«Трактор» выбил «Салават» из Кубка Гагарина и вышел на «Ак Барс»

«Трактор» одержал волевую победу на выезде над «Салаватом Юлаевым» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции – 2:1.

На шайбу Линуса Умарка, заброшенную на 13-й минуте, челябинцы ответили голами Рихарда Гюнге (19) и Линуса Виделля (38).

«Трактор» выиграл серию со счетом 4-3 и впервые с 2013 года вышел в финал Восточной конференции. По ходу противостояния с уфимцами «Трактор» уступал в серии 1-2 и 2-3.

Соперником «Трактора» станет «Ак Барс».

В финале Западной конференции сойдутся СКА и ЦСКА.

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(фото: официальный сайт «Салавата»)