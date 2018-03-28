From Official Website
КХЛ сократили до 25 команд, из лиги исключены «Югра» и «Лада»
Лига скинула проблемные клубы.
Совет директоров КХЛ решил не включать в состав команд-участниц следующего сезона КХЛ ханты-мансийскую «Югру» и тольяттинскую «Ладу».
Сезон КХЛ-2018/19 начнут 25 клубов. Исключенные клубы занимали последние два места в рейтинге лиги.
- «Югра» заняла последнее место в регулярном чемпионате сезона-2017/18, набрав 48 очков в 56 играх.
- «Лада» в свободной таблице сезона-2017/18 была 28-й (третье место с конца), имея в активе 50 очков.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте