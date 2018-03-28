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КХЛ сократили до 25 команд, из лиги исключены «Югра» и «Лада»

КХЛ сократили до 25 команд, из лиги исключены «Югра» и «Лада»
Eurosport

37 мин. назад

Лига скинула проблемные клубы.

Совет директоров КХЛ решил не включать в состав команд-участниц следующего сезона КХЛ ханты-мансийскую «Югру» и тольяттинскую «Ладу».

Сезон КХЛ-2018/19 начнут 25 клубов. Исключенные клубы занимали последние два места в рейтинге лиги.

  • «Югра» заняла последнее место в регулярном чемпионате сезона-2017/18, набрав 48 очков в 56 играх.
  • «Лада» в свободной таблице сезона-2017/18 была 28-й (третье место с конца), имея в активе 50 очков.

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