Эмиль Гарипов исполнил трюк с клюшкой в честь Дня дурака. Смеялись над ним, а не над номером

Второй матч серии «Ак Барс» – «Трактор» выпал на День дурака, в честь чего вратарь казанской команды Эмиль Гарипов порадовал домашнюю аудиторию цирковым номером.

26-летний голкипер подбросил клюшку с явным намерением эффектно поймать ее. Но дальше что-то пошло не так.

С прямыми обязанностями Гарипов справился лучше: отразил 25 бросков из 28 и принес «Ак Барсу» победу – 4:3.

Казанская команда ведет в серии 2-0. Следующие 2 матча пройдут в Челябинске.

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(фото: официальный сайт «Ак Барса»)