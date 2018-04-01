From Official Website
Эмиль Гарипов исполнил трюк с клюшкой в честь Дня дурака. Смеялись над ним, а не над номером
В избранное.
Второй матч серии «Ак Барс» – «Трактор» выпал на День дурака, в честь чего вратарь казанской команды Эмиль Гарипов порадовал домашнюю аудиторию цирковым номером.
26-летний голкипер подбросил клюшку с явным намерением эффектно поймать ее. Но дальше что-то пошло не так.
- С прямыми обязанностями Гарипов справился лучше: отразил 25 бросков из 28 и принес «Ак Барсу» победу – 4:3.
- Казанская команда ведет в серии 2-0. Следующие 2 матча пройдут в Челябинске.
Больше спортивных видео на нашем канале в YouTube
(фото: официальный сайт «Ак Барса»)
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте