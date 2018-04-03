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«Ак Барс» в овертайме обыграл «Трактор» и повел 3:0 в серии полуфинала плей-офф КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Трактор» и повел 3:0 в серии
Р-Спорт

1 час назад

Казанцы в шаге от финала.

Хоккеисты казанского «Ак Барса» в овертайме нанесли поражение челябинскому «Трактору» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Челябинске, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе татарстанской команды отличились Александр Свитов (26-я минута) и Василий Токранов (64). У хозяев голом отметился Иван Вишневский (40).

  • Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Ак Барса».
  • Следующий матч команд пройдет 5 апреля в Челябинске.

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Фото: официальный сайт «Ак Барс»

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