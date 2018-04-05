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«Ак Барс» обыграл «Трактор» в четвертом матче и вышел в финал Кубка Гагарина
Казанцы ждут в соперники кого-то из армейцев.
Казанский «Ак Барс» обыграл в гостевом четвертом матче финала Востока Кубка Гагарина-2017/18 челябинский «Трактор» со счетом 3:1 и всухую выиграл серию до четырех побед.
У казанцев отличились Михаил Глухов и дважды швед Антон Ландер (третью шайбу – в пустые ворота). Челябинцы ответили лишь шайбой Рикарда Гюнге.
- Соперником «Ак Барса» станет победитель армейского дерби СКА – ЦСКА.
- Казанский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2009 и 2010 году и проиграли в финале СКА в 2015 году.
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