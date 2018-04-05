«Ак Барс» обыграл «Трактор» в четвертом матче и вышел в финал Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обыграл в гостевом четвертом матче финала Востока Кубка Гагарина-2017/18 челябинский «Трактор» со счетом 3:1 и всухую выиграл серию до четырех побед.

У казанцев отличились Михаил Глухов и дважды швед Антон Ландер (третью шайбу – в пустые ворота). Челябинцы ответили лишь шайбой Рикарда Гюнге.

Соперником «Ак Барса» станет победитель армейского дерби СКА – ЦСКА.

Казанский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2009 и 2010 году и проиграли в финале СКА в 2015 году.

Будь в контакте со спортом