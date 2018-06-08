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Форвард Илья Каблуков получит от СКА 12 миллионов рублей, если наберет 3 очка за регулярный сезон

Каблуков получит от СКА 12 миллионов рублей, если наберет 3 очка за регулярный сезон
Eurosport

11 ч. назадОбновлено 10 ч. назад

Потолок зарплат, что ты делаешь.

Нападающий СКА Илья Каблуков продлил контракт с петербургским клубом на 4 года.

По новому соглашению Каблуков будет получать 58 миллионов рублей в год. Кроме того, в контракте есть любопытный бонус: если Илья наберет 3 очка в регулярном сезоне КХЛ-2018/19, то получит еще 12 миллионов рублей, сообщает ютуб-канал «Держи передачу».

  • В регулярке-2017/18 Каблуков набрал 16 (3+13) очков в 47 матчах.
  • Жесткий потолок зарплат в КХЛ вступит в силу в сезоне-2020/21.

(Фото: официальный сайт ХК СКА)

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