КХЛ поможет производителю презервативов просвещать россиян по вопросам сексуального здоровья

КХЛ заключила соглашение о сотрудничестве с компанией-производителем презервативов Durex о проведении большого социального проекта с целью повышения осведомленности населения в вопросах сексуального здоровья и противодействия распространению ВИЧ и СПИДа в России.

«Важно, что сотрудничество с Durex имеет большое социальное значение и не ограничивается коммерческой составляющей. В следующем сезоне вместе с новым партнером мы постараемся обратить внимание хоккейных болельщиков на важность ответственного отношения к своему здоровью. Уверен, совместные проекты Durex и КХЛ внесут позитивный вклад в вопрос повышения социальной ответственности населения», – цитирует президента КХЛ Дмитрий Чернышенко официальный сайт лиги.

«Хоккей – традиционно любимый в России вид спорта со славной историей, которым мы все гордимся. Поэтому мы верим, что сотрудничество с КХЛ и запуск нашей социальной программы позволит вывести осведомленность населения в вопросах сексуального здоровья на принципиально новый уровень. Это имеет большое значение для нас как для социально ответственной компании, нам важно регулярно делиться знаниями, ведь наша главная задача – помогать людям заботиться о своем здоровье и делать их счастливее», – сказал генеральный директор Durex в России Игорь Радакович.

11-й сезон КХЛ стартует 1 сентября.

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