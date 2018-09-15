Витязь
Завершено
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17:30
15.09.18
Слован Братислава
КХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Витязь - Слован
КХЛ - 15 сентября 2018

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Витязь – Слован Братислава на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витязь и Слован Братислава и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Витязь и Слован Братислава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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