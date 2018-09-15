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Витязь - Слован

КХЛ - 15 сентября 2018

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Витязь – Слован Братислава на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витязь и Слован Братислава и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Витязь и Слован Братислава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

