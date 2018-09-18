Торпедо НН
    -
    19:00
    18.09.18
    Ак Барс
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      Торпедо НН - Ак Барс
      КХЛ - 18 сентября 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Торпедо НН – Ак Барс на Eurosport.ru! 18 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо НН и Ак Барс и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торпедо НН и Ак Барс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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