Адмирал
Завершено
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3
-
5
0
12:30
03.10.18
Автомобилист
КХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Адмирал - Автомобилист
КХЛ - 3 октября 2018

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Адмирал – Автомобилист на Eurosport.ru! 3 октября 2018 года в 12:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Адмирал и Автомобилист и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Адмирал и Автомобилист, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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