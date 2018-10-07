Амур
    -
    10:00
    07.10.18
    Металлург Мг
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      Амур - Металлург Магнитогорск
      КХЛ - 7 октября 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Амур – Металлург Мг на Eurosport.ru! 7 октября 2018 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амур и Металлург Мг и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Амур и Металлург Мг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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