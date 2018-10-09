Амур
    -
    12:30
    09.10.18
    Трактор
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      Амур - Трактор
      КХЛ - 9 октября 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Амур – Трактор на Eurosport.ru! 9 октября 2018 года в 12:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амур и Трактор и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Амур и Трактор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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