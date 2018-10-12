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СКА - Северсталь
КХЛ - 12 октября 2018
Хоккей, КХЛ. Следите за матчем СКА – Северсталь на Eurosport.ru! 12 октября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА и Северсталь и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются СКА и Северсталь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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