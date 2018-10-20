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Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик

КХЛ - 20 октября 2018

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик на Eurosport.ru! 20 октября 2018 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Куньлунь Ред Стар и Нефтехимик и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Куньлунь Ред Стар и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

