Спартак
    -
    17:00
    20.10.18
    CSKA Arena
    Слован Братислава
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      Спартак - Слован
      КХЛ - 20 октября 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Спартак – Слован Братислава на Eurosport.ru! 20 октября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Слован Братислава и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и Слован Братислава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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