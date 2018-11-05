ЦСКА
    -
    17:00
    05.11.18
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      ЦСКА - СКА
      КХЛ - 5 ноября 2018

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем ЦСКА – СКА на Eurosport.ru! 5 ноября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и СКА и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и СКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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