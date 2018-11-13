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Нефтехимик - Динамо Рига

КХЛ - 13 ноября 2018

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Нефтехимик – Динамо Рига на Eurosport.ru! 13 ноября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нефтехимик и Динамо Рига и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нефтехимик и Динамо Рига, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

