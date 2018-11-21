Онлайн

Амур - Спартак

КХЛ - 21 ноября 2018

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Амур – Спартак на Eurosport.ru! 21 ноября 2018 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амур и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Амур и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

