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Нефтехимик - Металлург Магнитогорск

КХЛ - 16 февраля 2019

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Нефтехимик – Металлург Мг на Eurosport.ru! 16 февраля 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нефтехимик и Металлург Мг и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нефтехимик и Металлург Мг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

